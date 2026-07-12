« River Plate est au même niveau que les clubs allemands »

« River Plate est au même niveau que les clubs allemands »

Respectivement ancien vice-président pendant 8 ans et ancien joueur, Matías Patanian et David Trezeguet occupent désormais des rôles d’ambassadeurs internationaux de River Plate, chargés du développement mondial du club, en pleine expansion. De passage à Paris, début juin, pour présenter le projet du club, ils se sont posés pour exposer leurs objectifs pour la marque River.

Pourquoi chercher à développer River à l’étranger ?

Matías Patanian : Parce qu’après être repartis de zéro après la relégation de River (en 2011, NDLR) , nous avons atteint nos objectifs . Il a d’abord fallu les fixer : rétablir l’institution River, son économie, sa santé administrative, ses résultats sportifs. Puis est venu le temps de l’infrastructure : River possède le plus grand stade d’Amérique du Sud et est en passe d’avoir le troisième plus grand stade du monde (101 000 places) et un toit, ce qui est inédit dans le pays. Après avoir franchi toutes ces étapes dans différents domaines, nous avons compris que le moment était venu de renforcer notre marque, pour un des clubs les plus importants du monde, mais en travaillant de manière plus professionnelle sur sa diffusion.…

Interview réalisée avant l’ouverture de la Coupe du monde.

Propos recueillis par Julien Faure, à Paris pour SOFOOT.com