Risque d'inondation : l'État veut financer davantage les travaux de prévention

Taxé d'inaction au lendemain des crues mortelles ayant frappé le sud-est de la France fin novembre et début décembre, l'État tente de riposter.Via un décret publié samedi au Journal officiel, le ministère de la Transition écologique et solidaire a élargi la part de financement des autorités dans le cadre des travaux d'aménagement prescrits pour réduire les risques d'inondation. Il pourra désormais prendre à sa charge jusqu'à 80 % de la facture des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI), contre 40 % auparavant. Déclinés à l'échelle communale, ces plans dressent une cartographie des zones à risques. Et préconisent des mesures visant à réduire la vulnérabilité des habitations de particuliers et les biens professionnels d'entreprises employant moins de vingt salariés. « La préparation de nos concitoyens et de nos territoires aux risques naturels liés au dérèglement climatique est un pilier de notre action pour la transition écologique », s'est félicitée la ministre Élisabeth Borne.Une mesure similaire prise en 2018 à un échelon plus largeDifficile, pour l'heure, d'évaluer l'impact de cette mesure dans le mille-feuille administratif inhérent aux travaux d'aménagement. Les maires de petites communes critiquent régulièrement la lenteur des procédures, et la « complicité » parfois de l'Etat dans le développement de l'activité économique au détriment de la prévention des risques.« L'application du plan de prévention contre les inondations est freinée par des lourdeurs administratives insupportables ! Il faut protéger ici une grenouille, là une anguille, et les chantiers pour sécuriser les populations tardent, tardent... », peste le maire de La Londe, François de Canson. LIRE AUSSI > Inondations dans le sud de la France : la « soif de construire » mise en accusationLa nouvelle mesure du gouvernement ressemble à celle prise, l'an dernier, après des inondations ...