Risque d'inéligibilité: Marine Le Pen n'est pas "au-dessus des lois", pour le PS et le PC

Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel (g), et le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, le 10 septembre 2022 à la Fête de l'Humanité, à Brétigny-sur-Orge (Essonne) ( AFP / Thomas SAMSON )

Les chefs des Partis socialiste et communiste ont estimé samedi que Marine Le Pen, qui risque une peine d'inéligibilité dans le dossier des assistants parlementaires d'eurodéputés RN, ne devait pas bénéficier d'un traitement spécial face à la loi.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, était interrogé sur LCI pour savoir s'il serait "mal à l'aise" face à une telle peine, qui pourrait empêcher la cheffe de file du Rassemblement nationale de se présenter à la présidentielle de 2027, si elle était prononcée avec exécution provisoire.

"Je ne comprends pas pourquoi on a cette espèce de regard particulier pour Marine Le Pen, alors que quand vous avez quelqu'un qui vole une voiture, qui vole une mobylette, qui agresse quelqu'un, il n'y a aucune forme de tremblement au moment où la décision va être prise", a-t-il dit. "Vous pensez que quand quelqu'un désormais vole une voiture et qu'il se déclare candidat à la présidentielle, on devra aussi l'exempter de sa peine ?"

"La loi s'applique à Marine Le Pen comme à moi, comme à toutes celles et ceux qui font de la politique et qui ne sont pas au-dessus des lois", a ajouté le patron des socialistes, précisant qu'il "respecterai(t) évidemment la décision de justice, quelle qu'elle soit".

Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a lui aussi été interrogé sur la question.

"Je ne vois pas pourquoi madame Le Pen devrait bénéficier d'une exemption à la loi", a-t-il estimé sur Ouest-France.

"Et je ne dirai pas que c'est un acte antidémocratique. Cette manière de penser a quelque chose de Trump dont nous devons nous garder", a-t-il estimé.

Le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer lundi sur le sort de Marine Le Pen. L'accusation a requis contre elle une peine de cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire (s'appliquant immédiatement, même en cas d'appel).

Si la demande de peine d'inéligibilité réclamée par le parquet était attendue, car obligatoire en cas de condamnation pour détournement de fonds publics, celle d'exécution immédiate l'était beaucoup moins.