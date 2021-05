"Risque d'arpartheid" : l'ambassadeur de France en Israël convoqué après les propos de Jean-Yves Le Drian

"Le risque d'apartheid est fort si on continue à aller dans une logique à un État", avait estimé le ministre des Affaires étrangères français.

(illustration) ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

L'ambassadeur de France en Israël a été convoqué jeudi 27 mai au ministère israélien des Affaires étrangères, à la suite des propos du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui a évoqué un "risque d'apartheid" en Israël.

Jean-Yves Le Drian avait mis en garde dimanche contre un "risque d'apartheid" si aucun État palestinien ne voyait le jour aux côtés d'Israël.

Le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazy, a indiqué à l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, que les propos du ministre français étaient "inacceptables, sans fondement et déconnectés de la réalité", lors d'un entretien jeudi matin au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem. La rencontre a été confirmée à l'AFP par une source diplomatique française.

Le ministère israélien des Affaires étrangères dit attendre "de ses amis de ne pas s'exprimer de façon irresponsable, afin de ne pas renforcer les extrémistes et les activités anti-israéliennes et antisémites" à l'étranger, a rapporté son porte-parole, Lior Haiat, dans un communiqué.

"Leçon de morale hypocrite et mensongère"

Jean-Yves Le Drian avait affirmé dimanche au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI que "si d'aventure on avait une autre solution que la solution à deux États, on aurait alors les ingrédients d'un apartheid qui durerait longtemps". "Le risque d'apartheid est fort si on continue à aller dans une logique à un État ou du statu quo. Même le statu quo produit cela", avait-il ajouté.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait déjà fustigé mercredi une "leçon de morale hypocrite et mensongère sur cette question".

Ces dernières semaines, la cohabitation entre Juifs et Arabes a volé en éclats dans plusieurs villes mixtes israéliennes, au moment où Israël affrontait le mouvement islamiste Hamas dans l'enclave palestinienne de Gaza. L'armée israélienne et le Hamas, au pouvoir à Gaza, observent depuis vendredi un cessez-le-feu après plusieurs jours de raids israéliens et de tirs de roquettes au départ de l'enclave vers le territoire israélien.

Au pic de cette escalade, à Paris, des manifestations pro-palestiniennes rassemblant plusieurs milliers de personnes avaient été organisées, malgré des interdictions préfectorales en raison de troubles à l'ordre public.