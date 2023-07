information fournie par So Foot • 25/07/2023 à 17:48

Riqui Puig en veut au Barça et à Xavi

Une année de rancoeur.

Riquiqui Puig a profité de la venue du FC Barcelone aux États-Unis pour régler ses comptes avec son club formateur. Annoncé comme la future pépite de La Masia , le milieu de terrain a finalement rejoint la MLS sous les couleurs de LA Galaxy l’été dernier sans s’être imposé en Catalogne. Malgré des débuts convaincants sous les ordres de Ronald Koeman, il a ensuite été écarté lors de la prise de fonction de Xavi. « Nous nous sommes assis et c’est lui qui m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi. Peut-être que le président pensait différemment parce qu’il a dit que j’étais un joueur d’avenir et qu’il voulait que je reste, mais je n’allais pas rester dans un club où l’entraîneur ne voulait pas de moi », explique-t-il amèrement à AS .…

EL pour SOFOOT.com