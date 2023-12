information fournie par So Foot • 19/12/2023 à 15:25

Riquelme, roi enfin couronné à Boca

Jusque-là dirigeant numéro deux de Boca Juniors, l’icône de la Bombonera Juan Román Riquelme a remporté haut la main l’élection à la présidence du club de Buenos Aires, ce dimanche, dans un contexte politique très tendu. Au grand soulagement du football argentin.

Il y a d’un côté Juan Román Riquelme, aérien, maillot jaune et bleu sur les épaules, et de l’autre Mauricio Macri, en équilibre précaire dans son élégant costume noir, cravate rouge au vent, désarçonné par un petit pont de l’ Último Diez . C’est une fresque qui décore depuis quelques jours un mur à proximité de la Bombonera, à Buenos Aires. Comme un résumé du discours martelé par l’ancien milieu de 45 ans ces dernières semaines, au fil de la campagne électrique pour l’élection à la présidence de Boca Juniors. « C’est le scrutin le plus simple de l’histoire , n’a cessé de clamer Riquelme, qui était depuis 2019 le vice-président de la célèbre institution de la capitale argentine. Il faut choisir entre rester un club de football ou être utilisé à des fins politiques. »

Ce dimanche, les supporters xeneizes ont plébiscité leur idole, élue à une écrasante majorité (65,3% des voix) à la Bombonera face à Andrés Ibarra. Candidat de l’opposition, ce dernier était donc soutenu par Macri, ex-président de la République (droite, 2015-2019) après avoir été celui de Boca dans ses années de gloire (1995-2007). Le duo promettait notamment de construire un nouveau stade de 105 000 places à quelques mètres de l’actuel, et de nommer Martín Palermo, plus grand buteur de l’histoire du club, au poste d’entraîneur. Mais le « choc des titans » présenté par les médias locaux a finalement tourné à la démonstration de force : malgré le déluge, 46 402 socios se sont mobilisés pour désigner leur nouveau big boss . Un record de participation dans le pays sud-américain et une marque seulement battue par le FC Barcelone à l’échelle mondiale (57 088 votants, en 2010).…

Par Thomas Broggini, à Buenos Aires pour SOFOOT.com