Ripoll : « Il y a un sentiment d’impuissance »

RIP, poll.

Piégée par l’Ukraine en quart de finale, l’équipe de France espoirs est sortie de l’Euro U21 par la petite porte, après un premier tour plutôt réussi. À nouveau en échec en compétition internationale, le sélectionneur Sylvain Ripoll se sait sur la sellette à un an et des poussières des Jeux olympiques de Paris 2024 : « On m’avait fixé comme objectif minimal d’aller au moins en demi-finale de cet Euro. Factuellement, ce n’est pas le cas. On va prendre un peu de recul et discuter de tout ça », a avoué au micro de RMC Sport celui qui est en poste depuis plus de 6 ans.…

AL pour SOFOOT.com