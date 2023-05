Rio Ferdinand, Petr Cech et Tony Adams intronisés au Hall of Fame de la Premier League

C’est la fête à Rio !

Rio Ferdinand a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League ce mardi. Petr Cech et Tony Adams y ont aussi fait leur entrée. Les 3 joueurs ont été choisis lors d’un vote public en ligne ouvert depuis le 10 avril, parmi une liste de 15 joueurs dans laquelle figuraient Yaya Touré, Gary Neville, John Terry ou encore Ashley Cole. Le vote prend en compte les performances du joueur en Premier League, ses accomplissements individuels et collectifs, le nombre de matchs joués, de buts, de passes décisives et de clean sheets et une fin de carrière avant le 31 janvier 2023.…

GD pour SOFOOT.com