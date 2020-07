Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Ave et Famalicao toujours en lutte pour l'Europe Reuters • 19/07/2020 à 00:23









Rio Ave et Famalicao toujours en lutte pour l'Europe par Matthieu Cointe (iDalgo) La dernière place européenne se jouera lors de la dernière journée en Liga NOS. Samedi soir, Famalicao n'a pas su profiter du faux pas de Rio Ave. Les hommes de Joao Pedro Sousa ont concédé le nul face au Boavista alors qu'ils menaient de deux buts (2-2). Toni Martinez et Fabio Martins avaient mis leur équipe sur la bonne voie en première période, avant que Cassiano puis Bueno ne viennent gâcher la fête dans le second acte. Au classement, Famalicao garde la 5ème place et une longueur d'avance sur Rio Ave. Le club de Vila do Conde a été tenu en échec par Santa Clara plus tôt dans la soirée, malgré le doublé de Mehdi Taremi. La dernière place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue Europa se disputera le 26 juillet prochain.

