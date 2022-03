"Ringo" ou "George"? Un membre présumé des cruels "Beatles" de l'EI face à la justice américaine

Jihadiste dans les rangs du groupe Etat islamique (EI), El Shafee el-Sheikh est accusé par la justice américaine d'avoir fait partie de la sinistre cellule des "Beatles", spécialisée dans la capture d'otages occidentaux.

Le procès de cet homme de 33 ans, à la longue barbe frisée, s'est ouvert mercredi devant un tribunal fédéral près de Washington. Pour comparaître, il avait pu abandonner sa tenue de prisonnier et se vêtir d'une chemisette bleu claire et d'un pantalon sombre.

Il est accusé d'avoir fait partie d'un groupe de ravisseurs, geôliers et bourreaux de l'EI, surnommés "les Beatles" par leurs prisonniers en raison de leur accent britannique.

Sa place dans ce quatuor, soupçonné d'avoir enlevé au moins 27 journalistes et humanitaires en Syrie et d'avoir mis en scène l'exécution d'une dizaine d'entre eux dans d'insoutenables vidéos de propagande, reste confuse.

Pour certains anciens otages, il était "George", un geôlier colérique et sadique, qui avait l'ascendant sur ses pairs. Mais pour la justice américaine, il était "Ringo".

S'appuyant sur ces "incohérences", son avocat Ed MacMahon a soutenu mercredi, à l'ouverture de son procès près de Washington, qu'il "n'était pas membre des Beatles".

Son client s'est bien rendu en Syrie en 2012 et a rejoint les rangs de l'EI, mais "il n'était pas impliqué dans les enlèvements et les meurtres" des otages, a-t-il soutenu.

Né en 1988 au Soudan, El Shafee el-Sheikh est arrivé enfant au Royaume-Uni. Un temps enrôlé dans un programme de jeunesse soutenu par l'armée britannique, il était devenu mécanicien.

Photo fournie par les Forces démocratiques syriennes (FDS) du combattant du groupe État islamique (EI) El Shafee el-Sheikh, le 10 février 2018 arrest by the SDF, together with that of fellow Briton El Shafee el-Sheikh. ( Syrian Democratic Forces / Handout )