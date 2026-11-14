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Riner candidat à la présidentielle: "J'en pense pas grand-chose", lance Wembanyama
information fournie par AFP 14/11/2026 à 12:09

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Le basketteur français Victor Wembanyama lors d'un match de NBA des San Antonio Spurs contre les Chicago Bulls, le 11 novembre 2026 à Chicago ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael Reaves )

Le basketteur français Victor Wembanyama lors d'un match de NBA des San Antonio Spurs contre les Chicago Bulls, le 11 novembre 2026 à Chicago ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael Reaves )

Victor Wembanyama a réagi vendredi à la candidature du judoka Teddy Riner à l'élection présidentielle de 2027 en France, déclarant ne pas en penser "grand-chose".

Interrogé en conférence de presse d'après match sur l'engagement politique du quintuple champion olympique, le joueur Français des San Antonio Spurs a répondu : "j'en pense pas grand-chose", après un soupir.

Teddy Riner a déclaré lundi se lancer dans la course à la présidentielle, dans une brève vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Wembanyama est connu pour ne pas être avare en commentaires sur les sujets extra-sportifs, et n'hésite pas en temps normal à prendre position, comme en octobre lorsqu'il avait déclaré être "content que les lycéens se fassent entendre", pendant les manifestations en France.

Ou encore en janvier, quand il avait déclaré être "horrifié" par la mort de deux citoyens à Minneapolis, aux Etats-Unis, après des tirs d'agents fédéraux en marge des opérations anti-immigration lancées par Donald Trump.

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