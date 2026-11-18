Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré mercredi qu'aucune preuve ne montrait que les récentes pannes informatiques survenues aux Etats-Unis soient liées.
Il a précisé que rien n'indiquait non plus que les pannes qui ont affecté les systèmes de contrôle aérien, bancaires et de sécurité nationale étaient dues à des cyberattaques.
(Trevor Hunnicutt à Manille et Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)
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