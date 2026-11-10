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Ricky Tactics : « Quand je regardais un match à 7 ans, j’avais une feuille et un stylo »
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 12:24

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Ricky Tactics : « Quand je regardais un match à 7 ans, j’avais une feuille et un stylo »

Ricky Tactics : « Quand je regardais un match à 7 ans, j’avais une feuille et un stylo »

Derrière les vidéos tactiques qui cartonnent sur les réseaux sociaux, il y a Aymerick, alias Ricky Tactics. Footballeur passé par l'Écosse, graphiste pendant dix ans et grand malade de ballon rond, il s'est donné pour mission de rendre la tactique accessible au plus grand nombre. Rencontre avec l'un des visages du football tactique sur les réseaux.

Comment est né Ricky Tactics ?

À la base, c’est une volonté de démocratiser et de vulgariser le football. Je suis un gros geek du foot, mais je passe beaucoup plus de temps à regarder ce qui se passe sans ballon. J’essaie d’expliquer que, parfois, c’est beaucoup plus intéressant de regarder autour du ballon pour comprendre les dynamiques de jeu. La tactique est une partie intégrante du football, mais ce n’est pas forcément ce que tout le monde regarde. L’idée, c’était de rendre ça accessible.…

Photo : Laurine Allemon.

Propos recueillis par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com

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