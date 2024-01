Richemont porté par la joaillerie pendant le trimestre des fêtes de fin d'année

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant suisse Richemont a rassuré les investisseurs, ses ventes ayant continué de grimper grâce à la joaillerie lors du trimestre qui englobe la période des fêtes de fin d'année à l'heure où d'autres groupes dans le luxe émettent des avertissements sur leurs résultats.

Pour le troisième trimestre de son exercice 2023/2024 décalé, qui couvre la période d'octobre à décembre, le groupe propriétaire de la maison de joaillerie Cartier a fait état d'une progression de 4% de son chiffre d'affaires, à près de 5,6 milliards d'euros, indique-t-il jeudi dans un communiqué.

Malgré une base de comparaison élevée, ses ventes ont augmenté de 8% hors effets de changes, dépassant les prévisions. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur une croissance en monnaies locales de 6,8% pour un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros.

"Richemont se démarque grâce à ses maisons de joaillerie", a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, qui juge les chiffres pour ce trimestre "rassurants" compte tenu du contexte plus difficile pour le secteur du luxe entre "l'inflation persistante, les taux d'intérêts élevés, les emprunts hypothécaires élevés aux Etats-Unis, la reprise plus lente que prévu en Chine et le climat de consommation faible dans l'ensemble", écrit-il dans un commentaire boursier.

- Résilience de la joaillerie -

Egalement propriétaire de Buccellati et Van Cleef & Arpels, le groupe genevois a vu ses ventes augmenter de 12% hors effets de changes dans la joaillerie, sa plus grosse division.

Sa division horlogère, qui compte notamment les marques Piaget, IWC et Jaeger-LeCoultre, a de son côté vu ses ventes croître de 3% hors effets de changes, tandis que ses autres activités, qui incluent les stylos Montblanc, la marque de mode Chloé et les sacs à main Delvaux, reculé de 1% sur un an.

Ces ventes au troisième trimestre "confirment la résilience de la joaillerie", a pour sa part jugé James Grzinic, analyste chez Jefferies, dans un commentaire de marché.

Par contraste, la chaîne britannique Watches of Switzerland, spécialisée dans la vente de montres de luxe, a émis jeudi un avertissement sur ses résultats et abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires alors que la période des fêtes a été "particulièrement volatile cette année pour le secteur du luxe", selon elle.

La semaine passée, le groupe britannique Burberry, connu pour ses trench-coats et son imprimé écossais, avait déjà jeté un froid sur le secteur du luxe en émettant lui aussi un avertissement sur ses résultats.

A 13H16 GMT, l'action Richemont s'adjugeait 10,48% à 116,45 francs suisses, dépassant nettement le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,58% après ce que Patrik Schwendimann a qualifié de bonne "surprise de Noël" durant ce qui est le trimestre "le plus important de l'année" pour le secteur du luxe, rappelle-t-il.

- Baisse des dépenses touristiques en Europe -

Jon Cox, analyste chez Kepler Cheuvreux, relève que les ventes sont aussi "meilleures qu'attendu grâce à de meilleures ventes sur le continent américain", a-t-il indiqué à l'AFP.

En Europe, Richemont a vu ses ventes diminuer de 3% hors effets de changes en raison d'une baisse des dépenses touristiques, notamment des vacanciers américains. Mais la demande s'est reportée sur les boutiques locales, ses ventes grimpant de 8% sur le continent américain.

Le groupe a néanmoins signalé une hausse des dépenses des touristes chinois en Europe. Ces touristes très convoités ont également contribué à la forte hausse de ses ventes au Japon, en hausse de 18%, le taux de change favorable par rapport au yen encourageant encore un peu plus les achats.

Dans la zone Asie-Pacifique, ses ventes se sont également accrues de 13% sous l'effet d'un vif rebond en Chine. Ses ventes y augmenté de 25%, la base de comparaison étant très favorable. Au trimestre équivalent fin 2022, ses ventes avaient subi le contrecoup de l'envolée des infections au coronavirus suite à l'abandon de la politique zéro-Covid.