Richemont nomme un nouveau directeur général pour sa marque de mode Chloé

Le géant du luxe Richemont nomme un nouveau directeur général à la tête de sa marque de mode Chloé, confiant les rênes à Laurent Malecaze, qui dirige actuellement sa marque de mode masculine et d'accessoires Dunhill.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Il succédera à Riccardo Bellini, l'ancien patron de la maison française de haute couture Margiela, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat après quatre ans aux commandes de la marque Chloé, indique le groupe suisse dans un communiqué.

M. Bellini quittera ses fonctions à la fin du mois de décembre.

Le Français Laurent Malecaze a mené "avec succès" le redressement de la marque Dunhill, a mis en avant Richemont dans le communiqué. Diplomé d'HEC, il avait auparavant dirigé AZ Factory, une marque de mode lancée par Richemont avec Alber Elbaz peu avant son décès.

Avant de rejoindre le groupe suisse, M. Malecaze avait dirigé la chaîne de distribution américains de produits de luxe The Webster et travaillé plus de trois ans en tant que consultant stratégique chez Bain & Company où il avait démarré sa carrière en 2011.

La maison de mode Chloé fait partie de la division de mode et accessoires de Richemont, sa plus petite division. Pour l'exercice 2022/2023, les ventes des activités de mode et accessoires ne représentaient que 13,2% du chiffre d'affaires du groupe, qui se montait à près de 20 milliards d'euros, loin derrière la joaillerie.

Le groupe genevois, propriétaire de la maison Cartier, a néanmoins mis en avant la phase de croissance qu'a connu la marque Chloé sous la direction de M. Bellini.

Fondée en 1952 par Gaby Aghion avec Jacques Lenoir, la maison Chloé a compté au fil de son histoire de grands noms de la mode parmi ses stylistes, dont Karl Lagerfeld, Stella McCartney et Phoebe Philo.