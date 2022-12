Richarlison, un attaquant qui a du nez

En quelques années, Richarlison de Andrade, titulaire en pointe de la Seleção, est passé de vendeur de glaces ambulant à claquer un golaço contre la Serbie en mondovision. L'histoire est belle et à de quoi séduire. Et tant pis si elle est légèrement enjolivée...

"Si sa prof d'EPS, une amie à moi, n'avait pas insisté pour que je vienne le superviser lorsqu'il avait 15 ans, je pense que personne n'en aurait jamais entendu parler..." Adauto Menegussi

À première vue, le destin de Richarlison est un grand classique brésilien : celui d'unissu d'une famille déshéritée flirtant avec les armes et la drogue, mais qui, grâce à son talent balle au pied, troque les séjours en cellule pour la gloire des terrains de football. Une jolie histoire digne des meilleurs téléfilms de Noël pour celui qui vendait encore des glaces au chocolat dans les rues de Nova Venécia, sa ville natale, il n'y a pas si longtemps. Contrairement au storytelling des plus grands cracks brésiliens, Richarlison n'a pourtant pas grandi dans les favelas de Rio, São Paulo, Belo Horizonte ou Porto Alegre, terroirs des plus grands clubs du pays, mais dans une ville de 50 000 habitants isolée de tout, fondée au milieu des années 1950 par des descendants d'Italiens, dans le nord de l'État minuscule et quasi anonyme d'Espirito Santo., admet Adauto Menegussi, natif de l'autoproclamée "Nouvelle Venise" et actuel président du Linhares Futebol Clube.Menegussi parle en connaissance de cause, puisqu'il a été l'un des premiers de sa région à jouer au plus haut niveau. De 1989 à 1996, il a ainsi évolué aux États-Unis, dans une équipe de deuxième division qui s'appelait Valley Golden Eagles. Après lui, il y a eu un certain Régis Felisberto Masarin, passé par Flamengo et le Japon. Puis Somalia, 26 clubs en 23 ans de carrière... Bref, tous des types dont les carrières sont résumées en une seule ligne sur Wikipédia. Heureusement, il reste Maxwell et Savio, l'ancien du Real Madrid, les deux seuls joueurs capixabas à s'être réellement distingués ces 30 dernières années., tente désespérément Menegussi.