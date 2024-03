Richarlison fond en larmes au moment d’évoquer sa dépression

Un mal bien trop ignoré.

Ce n’est un secret pour personne, Richarlison a traversé 2023 comme un fantôme, et sa bonne Coupe du monde n’a jamais eu de lendemain. Cette année 2024 est toutefois différente pour l’attaquant de Tottenham, revenu à un meilleur niveau. Dans une interview diffusée par ESPN, le Brésilien est revenu sur sa dépression, et tout le mal qu’elle lui a fait. « Aller voir mon père, qui a poursuivi ce rêve avec moi pendant des années, et lui dire “Papa, j’ai envie d’abandonner”, c’est juste fou. Je venais de jouer une Coupe du monde. Et j’avais l’impression d’avoir atteint mes limites » , a-t-il confié, les larmes aux yeux.…

