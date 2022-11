Richarlison, c'est le Brésil !

Pas attendu comme l'avant-centre titulaire de la Seleção, Richarlison a une nouvelle fois démontré, à la Serbie, pourquoi Tite lui accorde sa confiance depuis plusieurs mois face. Un but de raccroc pour débloquer le match, un ciseau magnifique et voilà le Brésil parfaitement lancé dans son Mondial.

R9

Le Brésil fait danser la Serbie

Il y a quatre ans et demi, pendant que Neymar et sa bande rendaient les armes face à la Belgique dès les quarts de finale en Russie, Richarlison était loin de s'imaginer qu'il serait de l'aventure au Qatar. Encore moins avec un rôle aussi central au sein de la sélection la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde. Venu à Paris avec quelques amis pour célébrer la vie et la fête de la musique, celui qui s'apprêtait alors à quitter Watford pour Everton ambiançait le quartier de Bastille à grands renforts de samba. Quelques mois plus tard, il enfilait pour la toute première fois la tunique la plus célèbre de la planète en fêtant sa première cape face aux États-Unis.C'est peu dire que le statut de l'attaquant a légèrement évolué entre le moment où il se trémoussait à l'angle du boulevard Richard Lenoir et du boulevard Voltaire, et ce 24 novembre 2022. Aujourd'hui, le natif de Nova Venécia arbore une clinquante teinture blonde, un numéro 9 de la Seleção jamais anecdotique. En un mot comme en mille, il est presque devenu ces derniers mois une incarnation du grand Brésil, s'imposant comme le choix numéro un de Tite à la pointe de l'attaque. Et qu'importe si Gabriel Jesus s'est admirablement relancé à Arsenal. Peu en vue pendant une heure, le nouveau joueur de Tottenham a surgi pour débloquer le match d'un premier pion à bout portant, avant de régaler le stade Lusail d'un retourné merveilleux pour enfoncer le clou. Voilà désormais quatre matchs consécutifs que le bonhomme trouve le chemin des filets, lui qui est le meilleur buteur de la Seleção depuis ses débuts, en septembre 2018 (déjà 19 caramels en 39 sélections).Largement suffisant pour s'assurer la confiance de Tite, un sélectionneur dont il se sent proche. ", confiait-il ces derniers jours au site de la FIFA.