Richard Socrier : "En 2020, le mouvement "Black Lives Matter" ne devrait pas exister"

Ancien joueur de Bourg-Péronnas, de Cherbourg, du Stade lavallois, du FC Metz, de Châteauroux, du Stade brestois, de l'AC Ajaccio, d'Angers et du Paris FC, son club formateur, Richard Socrier, aujourd'hui en fin de carrière et qui a ouvert un escape game avec Jawad El Hajri du côté de Toulouse, s'est rendu mardi dans la capitale à la manifestation organisée à l'appel du Comité Adama. Il raconte.

"Ce qu'on demande aujourd'hui est simple : on veut de la justice, point. Ce n'est pas normal dans un pays démocratique comme la France qu'une partie de la population soit stigmatisée au niveau des contrôles policiers, au niveau social, au niveau politique... On veut juste que nos voix comptent autant que celles des autres."

"Il était tout à fait naturel, pour moi, d'aller à cette manifestation. Quand vous êtes en activité, c'est beaucoup plus compliqué de s'y rendre physiquement, mais là, je suis en fin de carrière, j'étais confiné sur Paris, c'était donc évident. J'y suis allé avec un ami joueur et un autre ancien joueur, Freddy Rocher. Sur le moment, on n'a pas senti qu'il y avait autant de monde que ça. C'est en rentrant à la maison, en voyant les images qu'on s'est rendu compte...Aujourd'hui, le contexte en France est compliqué pour les sportifs. On considère qu'ils doivent être là pour faire du sport et qu'ils n'ont pas à donner leurs opinions. Mais si ! Et je commence à sentir du changement. Là, Marcus Thuram a parlé, mais aussi Thierry Henry, Tony Parker, Teddy Riner... Il y a cinq ou six ans, ils n'auraient peut-être pas parlé comme ça. Les langues se délient, et c'est sur ceux qui parlent qu'il faut faire le focus plus que sur ceux qui ne parlent pas. C'est aussi un contexte d'époque. Personnellement, au cours de ma carrière, on ne m'a jamais censuré, je me suis toujours exprimé comme je l'entendais, mais j'ai quarante ans, donc quand je suis né, il n'y avait pas de portable, donc bien sûr pas les réseaux sociaux... Pour faire passer un message, il fallait automatiquement passer par le biais de la presse écrite ou de la radio. Maintenant, les jeunes joueurs peuvent prendre leur téléphone et dire ce qu'ils ont à dire. La communication est plus maîtrisée.