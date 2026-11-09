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Rice ne se réveille pas le matin en se disant qu'il a beaucoup de sous
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 18:44

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Rice ne se réveille pas le matin en se disant qu'il a beaucoup de sous

Rice ne se réveille pas le matin en se disant qu'il a beaucoup de sous

Ça a le mérite d’être honnête. Élu parmi les « Hommes de l’année » par le British GQ , qui lui offre l’une de ses couvertures, Declan Rice a profité d’un long entretien pour revenir sur son parcours. Et glisser une réflexion sur la place de l’argent dans son sport. Pour Rice, le football, il a changé. Aussi bien sur le terrain que sur le plan financier. Les chiffres outre-Manche parlent d’eux-mêmes : selon Sportune, en 2025, sur les onze clubs les plus dépensiers en matière de salaires, sept évoluaient en Premier League.

Un monde (ou un pays) à part

Le milieu des Gunners en a bien conscience : « L’argent qu’il y a dans le football, dans son ensemble, est tout simplement ridicule. » Difficile de le contredire. Mais attention, papa Rice ne compte pas pour autant mettre une cuillère en argent dans la bouche de ses enfants : « On veut toujours inculquer de bonnes valeurs à ses enfants, pour éviter qu’ils ne soient trop gâtés… On veut qu’ils travaillent et qu’ils comprennent la valeur de la vie et de l’argent. » Soit.…

AP pour SOFOOT.com

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