Rice explique pourquoi Harry Kane mérite son Ballon d'or

En toute objectivité. Si l’avant-match entre l’Espagne et l’Angleterre a été marqué par la sortie aberrante de Luis De la Fuente, Declan Rice , lui, a parlé terrain et a expliqué pourquoi, à ses yeux, son coéquipier et capitaine Harry Kane méritait amplement le Ballon d’or .

« Pour moi, comme pour tout le monde en Angleterre, Harry méritait le Ballon d’or, a déclaré le milieu d’Arsenal. Si l’on examine sa saison, ses statistiques, les trophées qu’il a remportés, la façon dont il a joué lors de ces matchs… Il ne s’agissait pas seulement des buts, mais aussi de performances dignes d’un meilleur joueur du match et parfois d’une ténacité sans faille. » …

TM pour SOFOOT.com