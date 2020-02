Ricardo Vita : « Isabel dos Santos, une tragédie africaine »

Je ne pouvais voir cela que là-bas, en Afrique, dans ce continent convoité qui peine à trouver sa voie. Mais la déchéance d'Isabel dos Santos ne me procure ni de la peine ni de la joie. Elle me procure un sentiment mêlé entre la colère et la tristesse. La chute de l'étoile, un temps qualifiée de « femme la plus riche d'Afrique », ne peut réjouir l'Africain que je suis qui souhaite que l'Angola, en particulier, et l'Afrique, en général, sortent de l'ornière dans laquelle leur douloureuse histoire les enlise depuis des décennies.Lire aussi Angola : Isabel dos Santos, les pieds dans le tapis du Luanda LeaksIsabel dos Santos, le reflet d'un environnement de complexesIsabel dos Santos n'est que le reflet de cette Afrique qu'on a voulu créer et qu'on entretient, elle est l'arbre qui cache la vaste forêt. Elle est née dans un monde de flatteries et d'usurpation, ce qui lui a vraiment fait croire que sa fortune était légitime parce que fruit de son génie supposé. En Angola, elle a joui du complexe bien entretenu à l'endroit des métis par un système et des valeurs qui placent le Noir qui n'appartient pas à l'élite en bas de la hiérarchie sociale. C'est d'ailleurs ce complexe, mêlé à une certaine forme d'arrogance, qui l'a conduite à dire que les autres enfants de son papa, l'ex-président, sont des demi-frères, ce qui en Afrique apparaît comme un signe de distanciation. Qu'on se le dise, la tragédie de l'Afrique est d'avoir une élite...