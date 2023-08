information fournie par So Foot • 17/08/2023 à 13:08

Ricardo sous le charme après l’arrivée de Payet au Vasco de Gama

Le Sauveur est arrivé.

Passé sur le banc du Vasco de Gama, l’ancien entraîneur du PSG, de Bordeaux ou de Monaco se réjouit de la traversée de l’Atlantique de Dimitri Payet. Accueilli en héros par les supporters du club brésilien, l’international tricolore déclenche une véritable passion. « Je me suis dit que c’était une très bonne idée. Pour lui, qui va découvrir un nouveau football, une nouvelle culture, et pour le club, qui a besoin d’un crack de son envergure pour se sauver , a affirmé Ricardo auprès de L’Equipe . Franchement, j’adore ce mariage ! Payet est un joueur très habile. Il va se régaler et il va séduire les supporters. »…

TB pour SOFOOT.com