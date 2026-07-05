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Ricardo Pepi : ceci n'est pas une pipe
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 22:55

Ricardo Pepi : ceci n'est pas une pipe

Ricardo Pepi : ceci n'est pas une pipe

Avant de devenir le numéro 9 de la Team USA, Ricardo Pepi passait ses week-ends entre les États-Unis, où ses parents avaient immigré, et le Mexique, où réside encore une partie de sa famille. Un destin à contre-courant du climat politique américain, marqué par le bras de fer contre l'immigration depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Le pont Internacional Paso del Norte d’El Paso a deux particularités : il passe au-dessus du Rio Grande, fleuve rendu célèbre par le western éponyme de John Ford, et se situe dans deux pays différents. Sa partie nord est aux États-Unis, sa partie sud au Mexique. Ce pont délimite aussi la ville américaine d’El Paso et la ville mexicaine de Ciudad Juárez. Avant de devenir le numéro 9 des États-Unis pour cette Coupe du monde à la maison, Ricardo Pepi a grandi entre ces deux mondes séparés par des frontières aussi physiques que symboliques.

Peuplé à 80% d’hispanophones, El Paso est l’une des portes d’entrée du rêve américain pour les immigrés mexicains, latinos-américains et sud-américains. Nés au Mexique, les parents de Ricardo Pepi ont emprunté cette route migratoire, laissant une partie de leur famille de l’autre côté de la frontière. « J’ai grandi dans une région unique , déclarait Ricardo Pepi à ce sujet. Vivre à El Paso et avoir ma famille à Ciudad Juárez signifiait que je traversais la frontière chaque semaine pour leur rendre visite. »…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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