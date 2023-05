Riad Nouri demande aux fans d’Ajaccio de ne pas aller « trop loin »

Que la saison se termine, et vite.

Après la large défaite d’Ajaccio contre le Stade rennais subie ce dimanche à domicile, Riad Nouri a semblé craindre les réactions des supporters de son club. Raison pour laquelle il est allé à la rencontre des fans, exaspérés par les mauvais résultats de l’ACA. « J’ai ma fille dans les tribunes, donc je me suis un peu rapproché, on ne sait jamais. J’ai essayé de parler avec eux, ils sont mécontents et il faut aussi l’entendre. Mais il ne faut pas que ça aille un peu trop loin, car tout le monde va le regretter, il faut finir ensemble et redémarrer ensemble » , a ainsi déclaré l’attaquant. …

FC pour SOFOOT.com