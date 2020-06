Rhau : "Neymar est une source d'inspiration quotidienne pour moi"

Cette semaine, la signature de Rhaudeman Santiago au FC Lyon (Régionale 1) a fait du bruit sur le marché des transferts. La raison ? L'ailier est en réalité le cousin de Neymar. Depuis son nouveau domicile, "Rhau" fait le point sur son passé, son arrivée et ses ambitions.



"Je m'identifiais beaucoup à sa manière de dribbler, de déséquilibrer grâce à sa vitesse même si je voyais qu'il était bien plus talentueux que je pouvais l'être. Cette facilité d'inspiration qu'il possède pour créer des dribbles, je ne l'ai jamais eue."

Je viens de la région de l'Espírito Santo, au-dessus de la région de Rio de Janeiro, où j'ai commencé à jouer au football très tôt, j'ai grandi avec un ballon. J'ai vécu dans une famille issue de la classe médiane. J'ai eu des parents très aimants, une enfance tranquille où j'ai pu profiter des études scolaires. Ensuite, j'ai intégré le FC Santos où je suis resté durant six années. Puis j'ai commencé à jouer dans différents clubs du Brésil : Bangu, Duque de Caxias ou Cianorte, dans le Paraná. Après ces différentes expériences, j'ai décidé de franchir le pas pour aller jouer en France.J'ai fait mon enfance à Vitória pendant qu'il était à São Paulo, donc nous ne nous sommes pas vus durant cette période. Notre première rencontre est arrivée quand je devais avoir onze ou douze ans. Il était venu jouer un tournoi à Vitória, j'ai également connu son père et sa mère qui étaient venus. Nous avons échangé, et c'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes rapprochés. Ensuite, c'était à mon tour d'aller lui rendre visite à São Paulo. Là-bas, j'ai fini par habiter avec lui pendant trois ans et l'opportunité de jouer à Santos est arrivée.C'était vraiment une bonne période où j'ai pu profiter de sa compagnie, de ses conseils. Neymar jouait toujours une catégorie au-dessus de la mienne, donc je pouvais assister à son évolution et observer comment évoluait le football à l'étage supérieur. J'ai vraiment