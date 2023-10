Reynald Pedros ne comprend pas son éviction du Maroc

Il aurait fallu la gagner, cette Coupe du monde.

Démis de ses fonctions de sélectionneur de la sélection féminine du Maroc, Reynald Pedros s’est dit surpris et triste sur le plateau de Canal+ Foot, sur lequel il intervenait en marge des rencontres de D1 Arkema, ce samedi. « Je ne m’y attendais pas du tout car on préparait les qualif’pour les JO 2024 contre la Namibie, en octobre, avec l’objectif d’aller en France. C’est malheureusement la vie d’un entraîneur. Bien sûr qu’on a été un peu surpris avec mon staff de ne pas pouvoir aller plus loin dans la mission qui nous était confiée. C’est un sentiment sportivement difficile à accepter mais en même temps cette fédération et son président ont tellement fait pour nous », a-t-il soufflé.…

TB pour SOFOOT.com