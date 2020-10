Rexel: l'activité reprend au 3T mais le chiffre d'affaires reste en baisse

Le groupe de distribution de matériel électrique Rexel a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires toujours en baisse de 7,7% par rapport à 2019, mais l'activité reprend nettement après un début d'année difficile, selon un communiqué publié jeudi.

Entre juillet et septembre 2020, Rexel a engrangé 3,16 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en baisse 7,7% en données publiées, en raison d'un effet de change négatif, dû à la dépréciation des dollars américain et canadien, et de la cession de Gexpro Services aux Etats-Unis.

En données comparables et à nombre de jours constant, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 4,2% au troisième trimestre, et de 8,5% au cours des neuf premiers mois de l'année, par rapport aux mêmes périodes de 2019.

Au précédent trimestre, les ventes avaient chuté de 19,1% en données publiées, et de 17,7% en données comparables.

Patrick Berard, le directeur général de Rexel se réjouit de la "solide évolution des ventes au troisième trimestre, qui montre une forte reprise par rapport au trimestre précédent, en dépit des tendances très divergentes entre les marchés et les régions", selon le communiqué.

L'Europe reste le premier marché du groupe, avec un total de 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'activité reprend et les ventes sont en augmentation en France (+3,9%), dans les pays du Benelux (2,3%), et surtout en Allemagne (+9,4%).

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires est en baisse de 12,8%, à un milliard d'euros, l'activité étant autant plombée aux Etats-Unis, qu'au Canada.

L'entreprise espère relancer ses ventes grâce au numérique: elle lance une "plateforme web et data unique pour toutes les enseignes, offres et clients" aux Etats-Unis, zone où les ventes en ligne représentent désormais plus de 30% du chiffre d'affaires.

Au premier semestre, Rexel avait accusé une perte nette de 439,8 millions d'euros, principalement liée à la baisse des volumes de ventes dans le contexte du Covid-19, et alors que son bénéfice net avait bondi de 50% en 2019, à 203,8 millions d'euros, par rapport à l'année précédente.

Rexel ne communique pas d'objectifs pour 2020, en raison des incertitudes liées au "contexte volatile" et du manque de visibilité.

