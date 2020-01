«Revoir Toulon en Ligue 1, ça aurait de la gueule», assure Mourad Boudjellal

Après 14 ans à la tête du RC Toulon, Mourad Boudjellal cédera son fauteuil de président fin juin. Mais l'emblématique patron pourrait changer de ballon et rebondir du côté du club local de football, qui accueille ce vendredi le Red Star.Celui qui a attiré sur la Rade des stars planétaires (Umaga, Mehrtens, et Wilkinson, entre autres) rêverait de remettre dans la lumière le Sporting Club de Toulon (promu, mais dernier en National, avec zéro succès) qu'il suivait lorsqu'il était minot.Début décembre, vous évoquiez la possibilité de prendre une part active dans le club de foot. Qu'en est-il aujourd'hui ?MOURAD BOUDJELLAL. Il n'y a aucune avancée. Via un avocat, je devais rencontrer le président (NDLR : Claude Joye, actionnaire principal du Sporting Toulon), mais je n'ai pas de nouvelles. C'est lui le décideur et je ne passerai pas en force.Le Sporting Toulon peut-il retrouver le haut niveau ?Je suis persuadé qu'il y a un grand projet à lancer. Revoir Toulon en Ligue 1, ça aurait de la gueule (NDLR : le club était pour la dernière fois en D1 lors de la saison 1992-1993). Pas pour jouer le titre, je m'entends. On n'est la seule ville des 15 plus grandes de France (NDLR : 170 000 habitants à Toulon) à n'avoir aucun club en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est une anomalie. Ce club a lancé les Tigana, Ginola... Il faut s'appuyer sur le passé, réfléchir à un projet structuré avec du sportif et une dimension spectacle.Dans ce domaine, vous avez démontré votre savoir-faire au rugby...Oui, j'ai quelques idées qui ont déjà fonctionné (sourire). Mais par rapport au rugby, le foot draine davantage de moyens financiers, surtout lorsqu'on amène la lumière.Dans quelle mesure le Sporting a-t-il bercé votre jeunesse ?J'ai connu le Sporting à une très vieille époque où le gardien de but s'appelait Marc Duval. J'ai vu jouer les Berenguier, Alfano... On a même eu le meilleur buteur de la Division 2, un certain ...