Revivez le feu d'artifice offensif du PSG à Saint-Etienne

Plus que jamais leader du Championnat grâce à son quatorzième succès de la saison à Saint-Etienne (0-4), le PSG remet de la distance avec son dauphin Marseille, sept points derrière.Déjà champions d'automne et toujours invaincus dans l'enceinte des Verts depuis 2008 en Ligue 1, les Parisiens ont fait la différence grâce au doublé de Mbappé. Icardi et Paredes ont également marqué, alors que le but du dernier pourrait être attribué par la Ligue à Neymar.Paris va boucler sa phase aller de L1 par un déplacement à Amiens, samedi prochain. Saint-Etienne se rendra à Strasbourg le même jour.» Suivez la rencontre minute par minute :TERMINE. Le PSG boucle une sacrée semaine avec une nouvelle victoire à Saint-Etienne (0-4), réduit à dix depuis la 25e minute. Mbappé a incarné le festival offensif parisien avec son doublé (43e, 89e), et les Parisiens prennent leur distance avec leur dauphin Marseille, sept points derrière. Soirée compliquée pour les Stéphanois, qui reculent à la onzième place. Bravo messieurs, c'était un régal #ASSEPSG pic.twitter.com/vObbOkQNw1-- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 15, 2019 89'. Devant un déluge pyrotechnique dans les tribunes, Mbappé y va de son doublé ! Le PSG part en contre, et Neymar lance Mbappé en profondeur. L'international français dépose son adversaire direct de vitesse et termine le travail d'une frappe croisée imparable pour Ruffier ! null @KMbappe pic.twitter.com/0nqtBUjgcl-- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 15, 2019 87'. Décision litigieuse, tandis que, sur un dégagement de Navas, Mbappé est lancé à toute vitesse avant d'être fauché dans la surface adverse. Le penalty aurait dû être sifflé, alors que l'arbitre signale une position de hors-jeu injustifiée ! Mbappé était parti de sa propre moitié de terrain.85'. Statistique. Paris a remporté 6 de ses 7 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 (1 défaite), après avoir perdu 5 des 6 ...