Revivez la journée de grève dans les transports jeudi

L'essentiel :Le Parisien est mobilisé toute la journée pour vous informer au mieux de l'état du trafic sur les routes et des perturbations dans les transports, des éventuels incidents et des zones à éviter ce jeudi 5 décembre.Pour l'instant, 90 % des trains sont à l'arrêt et dix lignes du métro parisien sont fermées et le seront toujours demain. Emmanuel Macron a demandé aux ministres d'être sur le pont pour gérer cette mobilisation contre la réforme des retraites. »» Suivez la journée en direct :18h10. Pas de grosses améliorations d'ici lundi sur le réseau RATP. Dans son communiqué, le groupe explique que pour samedi, il privilégiera la tranche 13h-18h. On lit aussi que « la journée du dimanche devrait connaître un trafic extrêmement réduit » et celle de lundi « un service très perturbé ».17h55. Beaucoup moins de bouchons en Ile-de-France ce soir qu'en temps normal. Rien de vraiment étonnant. Comme ce matin, on compte un nombre très limité de bouchons sur les routes franciliennes. A noter que si les automobilistes sont partis plus tôt ce matin, ils ont quitté le travail plus ou moins aux mêmes horaires que d'habitude. Le nombre de bouchons aujourd'hui est illustré par la ligne noire./Sytadin 17h42. Les prévisions RATP pour demain. Le dispositif sera sensiblement le même qu'aujourd'hui.- Trafic classique sur les lignes 1 et 14 automatiques, avec un risque de saturation.- Les lignes 4, 7, 8 et 9 ouvertes aux heures de pointe (6h20-9h30/16h30-19h30) mais dans des proportions très réduites. Le trafic sur le reste du réseau est donc toujours interrompu. La 8 ne sera par exemple accessible qu'entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot. - Les RER A (1/2) et B (1/3) également ouverts aux heures de pointes.- Un bus sur trois en moyenne. Toutes les informations à retrouver ICI. 16h45. Le covoiturage « professionnel » très demandé. L'application de covoiturage domicile-travail de BlaBlaCar, affirme ...