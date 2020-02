Revivez la balade du PSG au Parc face à Montpellier

Le PSG a balayé Montpellier au Parc des Princes (5-0), en match de la 22e journée de Ligue 1. L'occasion pour les Parisiens d'accentuer leur avance en tête du Championnat, reléguant l'OM à treize points au classement.Réduit à neuf suite aux exclusions de Bertaud et Chotard, Montpellier a craqué cinq fois. Sarabia (8e), Di Maria (41e), Congré (CSC, 44e), Mbappé (57e) et Kurzawa (65e) ont marqué.Malgré la sortie controversée de Mbappé, la soirée est parfaite pour les Parisiens, qui sont redoutables en L1 à 17 jours de leur huitième de finale de Ligue des champions face à Dortmund (aller le 18 février).» Revivez la rencontre minute par minute :TERMINE. Le PSG était en balade sur sa pelouse où il a balayé de pauvres montpelliérains (5-0), qui ont terminé à neuf. Face à Mbappé, Di Maria et consorts, Montpellier n'a jamais existé. Paris enchaîne un 19e match consécutif sans défaite, et prend le large sur l'OM au classement (+13). Pas de but pour @ECavaniOfficial après intervention de la VAR Mais un beau succès face à Montpellier ! #PSGMHSC #ICICESTPARIS pic.twitter.com/p4xJqv5yQW-- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2020 90'. Le Parc a bien cru au but de Cavani ! Offrande de Di Maria, qui trouve par-dessus la défense Cavani. Dans la surface, l'Uruguayen trompe le gardien adverse d'une tête en se retournant. Mais, après vérification du VAR, Cavani est signalé en position de hors-jeu.88'. Carton rouge pour Chotard ! Coupable d'une vilaine semelle sur le tibia de Kimpembe, le jeune Chotard écope d'un deuxième carton jaune. Il est logiquement exclu par l'arbitre.86'. Kurzawa proche du doublé ! Sur le coup franc qu'il a obtenu, excentré à gauche, le Brésilien frappe directement. Carvalho repousse, mais le ballon revient sur la tête de Kurzawa, dont la tentative est repoussée sur sa ligne par le gardien !85'. Les cartons pleuvent sur la pelouse : Parades d'abord pour protestations, puis ...