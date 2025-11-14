Revitaliser les centres-villes: la promesse au rabais de Shein, selon les commerçants de Dijon

Dans une boutique éphémère de Shein à Dijon, le 26 juin 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Shein a promis de redynamiser les centres-villes, mais la boutique éphémère ouverte par le géant asiatique cet été à Dijon n'a "rien apporté sauf du brouhaha parasitaire", relèvent les commerçants du cœur historique huppé dijonnais, où la marque veut s'implanter définitivement.

"C'est un engagement pour revitaliser les centres-villes partout en France", avait clamé l'e-commerçant dans un communiqué annonçant l'ouverture de ses premiers magasins physiques au monde, à Paris, Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges.

Dans la capitale bourguignonne, où un magasin éphémère Shein avait déjà ouvert fin juin, les commerçants voient dans la promesse de la société basée à Singapour un leurre destiné à redorer l'étiquette écornée du géant de la mode jetable.

Le "pop-up store" de Shein avait été installé dans un magasin de chaussures de l'hyper-centre qui avait fermé ses portes. Depuis le départ de Shein, le commerce est resté vide.

Sur sa vitrine, des affiches "locaux disponibles" sont encore collées, tout comme sur la façade de la boutique voisine, jadis détenue par IKKS, qui a récemment rejoint la cohorte de marques françaises de vêtements en péril. Pas loin, un tabac-presse est aussi abandonné.

"Oui, il y a des locaux fermés. Donc il faut ramener des enseignes", reconnaît auprès de l'AFP Sophia Hamidi, cogérante de Touffu, une animalerie-café située en face de l'ancienne boutique de Shein. "Mais pas tout et n'importe quoi".

"Pas Shein, qui a plus sa place à la Toison d'or", un centre commercial à la périphérie de Dijon, davantage orienté vers les marques moyen ou bas de gamme, juge-t-elle.

C'est dans cet espace qu'a déjà ouvert Primark, enseigne britannique de vêtements également cible de critiques sur la "fast-fashion".

"Nous, on fait dans la qualité", explique la cogérante du magasin, où un sac matelassé pour chien couleur taupe se vend 84,90 euros.

- "Ça fait tache ici" -

Des cliens quittent une boutique éphémère de Shein à Dijon, le 26 juin 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

"Chaque rue a ses boutiques", abonde Émilie, gérante de l'épicerie fine Epicurieuse, qui assure que l'implantation de la boutique éphémère Shein ne lui a "rien apporté".

"Ce n'est pas du tout ma clientèle. Nos produits sont d'un coût supérieur", dit-elle devant ses étagères de marmelade et pâté gastronomiques. "Oui, on pourrait avoir besoin de revitaliser le centre-ville, mais ce n'est pas Shein qui va apporter du bon commerce".

"On peut choisir autre chose que Shein", considère également Hermine Faurot, responsable d'une enseigne de vêtements "de qualité".

En moins de deux semaines d'ouverture, du 26 juin au 5 juillet, le magasin temporaire de Shein avait attiré 26.573 visiteurs, selon la marque.

Mais cet afflux n'a pas provoqué le ruissellement que Shein promettait, affirment les commerçants interrogés par l'AFP.

"Ça nous a apporté du passage, oui, mais pas de clients: on n'est pas du tout dans le même positionnement", souligne Hermine Faurot.

Dans le centre-ville historique de Dijon, ce sont plutôt les Petit Bateau, Longchamp ou Vicomte A. qui occupent les luxueux hôtels particuliers médiévaux.

Shein, "ça fait tache ici", résume la serveuse d'un magasin de bouche gastronomique.

"Les clients de Shein ne viendront pas chez moi", dit la patronne d'un magasin de vêtements pour femmes, aux tee-shirts à 65 euros. "Shein ne nous a rien apporté, sauf du brouhaha parasitaire".

L'ouverture du magasin permanent de Shein, sur 450 mètres carrés des anciennes Galeries Lafayette, rebaptisées BHV, a comme ailleurs suscité une levée de boucliers à Dijon, bien au-delà du monde économique.

Shein "a choisi Dijon, Dijon ne l'a pas choisie", a ainsi écrit la maire socialiste Nathalie Koenders dans un communiqué.

Elle dénonce des "valeurs en opposition avec celles que défend la Ville de Dijon: la lutte contre le dérèglement climatique, le respect des droits humains et la promotion d'une économie responsable".

Plusieurs associations, notamment environnementalistes, avaient promis de manifester, mardi, date prévue pour l'arrivée de l'enseigne au BHV. L'ouverture a finalement été reportée vendredi sans nouvelle date.