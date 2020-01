Revenus générés : le PSG dans le top 5

Le chiffre donne le tournis. Au total, les 20 clubs de football les plus riches au monde ont généré un chiffre d'affaires record de 9,3 milliards d'euros en 2018-2019. Si les deux plus hautes marches du classement sont une nouvelle fois occupées par des clubs espagnols (le FC Barcelone et le Real Madrid), le Paris Saint-Germain grimpe d'une place et l'Olympique lyonnais signe son retour dans cette prestigieuse liste.Depuis 2012-2013, le PSG était le seul club français présent dans le prestigieux top 20 des clubs ayant généré le plus de revenus. Fort d'une hausse de 17,3 % ? passant de 541,7 à 636 millions d'euros ?, Paris progresse d'une place par rapport à l'an dernier et conforte sa place d'incontestable leader du football tricolore. Le club francilien réalise ainsi une meilleure performance que Manchester City et Liverpool par exemple. Début janvier, déjà, une étude de Forbes expliquait que le Paris Saint-Germain était au deuxième rang mondial des clubs sportifs ayant le plus amélioré sa valorisation depuis dix ans.Mais si depuis six ans, le PSG était le seul club français présent dans ce prestigieux top 20, il n'est plus le seul représentant tricolore. Grâce à une hausse de 34,5 %, l'Olympique lyonnais fait un bond de onze places et réintègre le classement au 17e rang grâce à ses 220,8 millions d'euros générés l'année dernière. Si les résultats sportifs de l'Olympique lyonnais ne sont pas au rendez-vous, les finances...