Revenu universel d'activité : «Notre but est de lutter contre la pauvreté»

Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités, Christelle Dubos assure que la mise en place du revenu universel d'activité, qui doit remplacer tout ou partie des aides sociales et solidaires existantes, se fera sans baisse de moyens.Que retenez-vous de la phase de concertation sur le RUA qui vient de s'achever ?CHRISTELLE DUBOS. Une majorité de Français (64 %) partage notre constat d'une nécessaire fusion des prestations sociales, devenues illisibles, et même 78 % sont favorables à une harmonisation des modes de calcul des droits. Enfin, 78 % estiment qu'en cas de reprise du travail, il doit toujours y avoir un gain. Mais je retiens aussi des exigences, notamment le besoin d'un vrai accompagnement des publics fragiles, c'est ce à quoi nous travaillons avec la création du futur service public de l'insertion.Y aura-t-il des gagnants et des perdants ?Nous avons un des meilleurs systèmes d'aides sociales d'Europe. Sans lui, le taux de pauvreté en France serait de 22 % au lieu de 14 %. Ce système de solidarité prend en compte des situations très différentes, les personnes modestes, les précaires... Et cela ne changera pas. Simplement, notre système sera plus lisible. Beaucoup ne connaissent pas l'impact que la reprise d'un temps partiel pourrait avoir sur leurs prestations. Elles ne savent pas si elles ne vont pas perdre plus d'aides qu'elles ne gagneront en salaire. Avec le RUA, ce ne sera plus le cas. Ceux qui reprendront une activité seront toujours gagnants.Allez-vous en profiter pour faire des économies ?Notre but est de lutter contre la pauvreté, pas de faire des économies sur les dépenses sociales. Un Français sur quatre bénéficie de notre système de solidarité. Ça représente 50 milliards d'euros par an ; ça ne baissera pas. De même, les 10 milliards d'euros de l'allocation adulte handicapé resteront aux personnes en situation de handicap. Nous nous sommes engagés à maintenir les ...