Revente de billets en ligne : UFC-Que Choisir porte plainte contre Viagogo

L'association de défense des consommateurs, qui affirme avoir "reçu près de 500 témoignages de consommateurs victimes" de mauvaises pratiques, dénonce les "pratiques commerciales trompeuses" contre le site de revente de billets en ligne.

Fondée en 2006, Viagogo met en avant des partenariats avec de nombreux producteurs, artistes et grands clubs de sport afin de vendre des billets pour des concerts, des festivals ou des rencontres sportives. (Illustration) ( AFP / STR )

Un imprévu vous empêche d'assister au concert ou au match de foot prévu samedi soir ? Une envie de sortir mais les places du spectacle de votre artiste préféré sont toutes vendues ? Fondé en 2006, Viagogo.fr est présente dans plus de 70 pays et met en avant des partenariats avec de nombreux producteurs, artistes et grands clubs de sport afin de vendre des billets pour des concerts, des festivals ou des rencontres sportives.

Le site des revente en ligne est désormais dans le viseur de l'UFC-Que choisir. Affirmant avoir "reçu près de 500 témoignages de consommateurs victimes" de mauvaises pratiques de la plateforme, l'organisation de défense des consommateurs a annoncé mardi 18 février avoir déposé plainte "pour pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives et revente de billets sans autorisation" , devant le tribunal judiciaire de Paris, dans un communiqué.

Pierre raconte notamment à Europe 1 avoir perdu près de 900 euros en passant par le site. Alors qu'il avait acheté des places pour le match Caen-PSG pour lui et ses amis, il s'est rendu compte devant le stade que ses billets sont au tarif pour mineurs. "J'ai payé ça plus de 100 euros la place. À ma grande surprise, j'ai reçu des places moins de 18 ans, à 12,94 euros. Quand je suis arrivé au guichet, la personne du stade m'a dit 'Viagogo on a l'habitude, on ne peut rien faire pour vous'. C'est de l'arnaque, pure et dure."

"Jouant sur la soi-disant rareté des places disponibles, le site multiplie les alertes, les chronomètres oppressants, les messages biaisés pour précipiter l'acte d'achat du consommateur, tout en lui occultant l'information essentielle, à savoir le prix", déplore l'UFC-Que choisir. Et "jusqu'à récemment le site ajoutait des frais supplémentaires au prix initial, que le consommateur ne découvrait qu'une fois sa commande confirmée et son compte débité", poursuit l'association.

En outre Viagogo vend des billets pour des manifestations sportives ou culturelles "sans l'autorisation des organisateurs" , et "nombreux sont les fans et supporteurs qui ont acheté leurs billets à un prix deux à trois fois plus élevé qu'auprès de la billetterie officielle, qui se retrouvent mal placés ou qui ne peuvent accéder à l'évènement à défaut de billets valides", affirme l'UFC.

Plusieurs plaintes

Basée en Suisse depuis 2012 et enregistrée dans le Delaware, un État américain à la fiscalité avantageuse pour les entreprises, Viagogo est poursuivie dans plusieurs pays. La Fifa a notamment annoncé en juin 2018 avoir porté plainte contre le site pour des pratiques commerciales illicites dans la vente de places pour le Mondial de football en Russie.

Poursuivie dans l'Hexagone par de nombreuses organisations sportives et culturelles qui l'accusent de spéculer sur les tarifs, la plateforme avait perdu une manche en décembre 2018 au Conseil constitutionnel, où elle contestait la validité de la loi française.

Au Royaume-Uni, le gendarme de la concurrence (CMA) l'a accusée de mauvaises pratiques et l'a même poursuivie en justice avant de suspendre la procédure en septembre, en raison des mesures prises par Viagogo.