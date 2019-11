«Revenez» : l'appel de Macron à Platini

« Bonjour cher Michel, cher Platoche. » L'homme qui s'adresse à Michel Platini ? Emmanuel Macron. Le président de la République a transmis jeudi soir sur l'antenne de RTL « un message d'amitié » à l'ancien président de l'UEFA. S'il a tenu à encenser « la légende », le chef de l'Etat a surtout lancé un appel à l'ex-numéro 10 des Bleus.« Vous avez fait ensuite cher Michel beaucoup pour le foot français et le foot européen et je voulais vous remercier énormément pour tout ça », a poursuivi le locataire de l'Elysée.«Je sais que les dernières années ont été dures»« Je sais que les dernières années ont été dures (il a été suspendu quatre ans pour un paiement de 1,8 million d'euros à Sepp Blatter en 2011), que les blessures ont parfois été profondes, que le sentiment d'injustice aussi est là, et, au fond, j'avais un message. C'est ce message d'admirateur, ce message de remerciement, mais ce message qui consiste aussi à vous dire vous avez encore plein de choses à apporter au foot français et aux jeunes Français. »« Et si vous étiez prêt, peut-être pas à rechausser les crampons, mais si vous étiez prêt à vous réengager pour le foot, le sport, notre pays, ça me ferait plaisir. Parce que je pense que, même en dehors des instances traditionnelles... On a un président (Noël Le Graët) qui fait un formidable travail, un sélectionneur (Didier Deschamps) qui nous a fait gagner une Coupe et qui nous en fera gagner d'autres ; avoir une figure comme vous qui puisse être plus impliqué dans l'éducation, dans ce que le foot apporte au sens large, ce serait formidable. Donc, bravo, merci et revenez, ça me ferait plaisir. »Platini reste flou sur son avenirSi Michel Platini s'est dit « très ému » par le message d'Emmanuel Macron, il a expliqué qu'il reviendrait « dans la mesure où [il pourrait] être utile.» A 64 ans, il affirme ne pas vouloir « se tromper » pour ce qui sera ...