Réveillon et polémiques : notre petit guide de survie

Il est 20 heures passées. Bientôt le moment de se mettre à table, d'ouvrir les cadeaux, de se retrouver en famille? Ah, la magie de Noël ! Toujours habitués à arriver avec un quart d'heure d'avance ? il faut bien vérifier que tout est en ordre ?, cette année vos beaux-parents tardent à arriver. « Encore la faute aux cheminots ! » s'écriera surement un des invités (qui n'en est pourtant qu'à son premier verre). Et sans crier gare, vous voilà devant le premier sujet polémique de la soirée. Face à un éventuel « cheminot bashing », il ne faudra pas hésiter à s'armer de chiffres.Lire aussi Pivot, grand-père, paramétrique : parlez-vous le « réforme des retraites ? On pourra par exemple rappeler qu'au 16e jour de grève, 62 % des Français soutenaient encore le mouvement. Bon, d'accord, 68 % d'entre eux souhaitaient aussi qu'il y ait une trêve à Noël... Et 68 % se déclaraient aussi inquiets quant à la création d'un éventuel régime universel de retraite. L'avantage de cette avalanche de chiffres peu digestes ? C'est qu'après ça, personne n'osera plus se lancer dans le vif du sujet. Exit, donc, l'âge pivot, la clause du grand-père et le régime par points.« OK boomer ! »Cette année, si vous avez plus de 50 ans, méfiez-vous aussi des plus jeunes. Il se pourrait que le débat s'envenime à l'évocation de Greta Thunberg. Greta à l'ONU, Greta à l'Assemblée nationale, Greta sur un voilier zéro carbone,...