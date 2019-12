Réveillon du Nouvel An à Paris : notre sélection de restaurants sans arnaque

En matière de réveillon, si tous les goûts sont dans la nature, la fête n'est pas toujours au rendez-vous. Les solitaires sont plus nombreux qu'on ne le pense, et, parfois, les arnaqueurs en profitent. Michel Houellebecq avoue pudiquement : « Le 14 décembre 1999, en milieu d'après-midi, j'ai pris conscience que mon réveillon serait probablement raté - comme d'habitude. » Il poursuit : « J'ai essayé de me connecter à Internet, mais j'ai échoué. Je me suis endormi vers onze heures. Un réveillon moderne. » (Lanzarote, nouvelle). Chacun tente cependant d'organiser son réveillon selon ses moyens ou ses convictions. L'écrivain Christophe Boltanski rapporte que sa grand-mère, « refusant tout ce qui marquait le passage des années [...], détestait les festivités imposées à date fixe. A l'approche du réveillon, elle se bouchait les yeux et les oreilles. Elle attendait que ça passe. » Au moins, cette aïeule insociable ne risquait-elle pas de subir le sort de ceux qui, en 2001, s'attendaient à un soi-disant réveillon de la Saint-Sylvestre au château de la Malmaison. Annoncée à grand renfort de publicité, « avec ambiance musicale, strip-tease, champagne et buffet à volonté » la soirée promettait d'être inoubliable. Mais il fallait verser des arrhes à un émissaire, en liquide. Ce ne fut en réalité qu'une vaste escroquerie, les organisateurs de ce réveillon fantôme ayant disparu dans la nature. Méfiez-vous des formules à volontéIl faut toujours se méfier des réveillons où le champagne coule à flots, avec des buffets « à gogo » dans des lieux improbables, car les aigrefins, ce jour-là, sont à l'affût et ne lésinent pas sur les promesses d'une grande bouffe mémorable. Certains se rangent cependant à l'avis de Gustave Flaubert, laconique et impertinent, qui proclame dans son Dictionnaire des idées reçues, : « C'est le boudin qui constitue le réveillon. » L'humoriste Pierre Desproges en rajoute : « Le ...