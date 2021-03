Réunions non-mixtes : Audrey Pulvar provoque la polémique et divise la gauche

Audrey Pulvar s'est emparée de la polémique sur les réunions "en non-mixité raciale" organisées par le syndicat étudiant Unef.

Audrey Pulvar à Paris, le 18 février 2019. ( AFP / JOEL SAGET )

Racisme, maladresse, division ? Les propos de la candidate PS pour les régionales en Île-de-France, Audrey Pulvar, selon qui on peut demander aux Blancs "de se taire" lors d'une réunion non-mixte, provoque la polémique et divise la gauche entre ceux qui prennent sa défense et ceux qui prônent un universalisme dans la lutte anti-raciste.

Son "expression est très maladroite" mais "considérer qu'Audrey Pulvar puisse être raciste, c'est totalement aberrant", a souligné le député européen EELV Yannick Jadot sur France Inter qui, sans s'opposer aux "groupes de parole", insiste sur la nécessité de "sortir de la non-mixité" dès qu'on passe à la "délibération". "Ce n'est pas possible que dans ce pays, on ne puisse plus débattre en respectant le concurrent ou le contradicteur", a-t-il aussi déploré à propos des vifs échanges à gauche sur l'Unef et les réunions non-mixtes.

"Je défends l'Unef et j'appelle à nouveau toute la gauche et les écologistes à ne pas se laisser entraîner dans un débat dont personne ne sera vainqueur", a averti le maire EELV de Grenoble Eric Piolle sur BFMTV , en utilisant une image colorée: "Ne vous battez pas avec un cochon, vous finirez tous les deux dans la boue et lui il aime ça!"

"N'inversons pas les choses : Madame Pulvar n'est pas raciste ", a abondé le député LFI Alexis Corbière sur Cnews . "Le fond du problème ce ne sont pas les propos d'Audrey Pulvar, c'est le racisme, la discrimination dans ce pays, le sexisme aussi".

"Naufrage politique et intellectuel"

"Je pense que les réunions segmentées selon la couleur de sa peau, sa religion ou son sexe, ça divise le combat", a critiqué pour sa part le patron du PCF Fabien Roussel sur France 2 qui plaide pour "l'universalisme des luttes".

Dans la majorité, la député LREM Aurore Bergé a été "interloquée" par les propos de la candidate PS. Mais "on ne va pas accuser Audrey Pulvar de racisme, ou alors on devient tous fous dans ce pays", a-t-elle mis en garde sur Public Sénat en appelant à "retrouver notre calme sur ces sujets".

L'ancien Premier ministre Manuel Valls a pris moins de pincettes. "C'est un naufrage politique et intellectuel. C'est un renoncement à se battre précisément pour ces valeurs universelles" , a-t-il déploré sur Europe 1 , car selon lui, "ces réunions racialisées légitiment le concept de race".

L'eurodéputé RN Thierry Mariani a dénoncé sur Radio Classique des propos "inadmissibles", qui "montrent une dérive d'une partie de la classe politique vers une sorte de clientélisme politique, de racolage de certaines communautés". "Si le Parti socialiste garde Madame Pulvar comme tête de liste aux régionales, ça veut dire très clairement que le Parti socialiste désormais emboîte les chaussons de Monsieur Mélenchon", a-t-il accusé.

Interrogée samedi par BFMTV sur la polémique autour du syndicat étudiant Unef, l'adjointe à la mairie de Paris a déclaré : "Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de se réunir entre elles pour en discuter, ça ne me choque pas profondément." Et "s'il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, il n'est pas question de la ou le jeter. En revanche, on peut lui demander de se taire, d'être spectateur ou spectatrice silencieux. "

Ces déclarations interviennent après une semaine de polémiques autour de l'Unef dont la présidente, Mélanie Luce, avait défendu l'organisation de réunions "non-mixtes" pour "permettre aux personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent".