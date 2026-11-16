Réunion mondiale à Genève sur les armes autonomes, USA et Russie opposés à des restrictions

Les États-Unis et la Russie, producteurs majeurs d'armes, devraient s'opposer à de quelconques démarches destinées à imposer des restrictions légales sur le recours aux armes autonomes, alors que des discussions sur la question s'ouvrent cette semaine à Genève.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA), a été stimulé le développement de drones, robots, chars d'assaut, sous-marins et d'autres équipements militaires capables de tuer sans intervention humaine.

Des armes semi-autonomes, assistées par l'IA, ont déjà été utilisées en Ukraine, au Soudan et au Moyen-Orient, malgré les préoccupations d'ordre éthique.

Une réunion organisée par les Nations unies doit permettre de décider si des négociations doivent être lancées en vue de parvenir à un accord juridiquement contraignant sur des interdictions et une réglementation relatives aux systèmes d'armes autonomes létales (LAWS).

Mais alors que la plupart des 128 États signataires de la Convention sur certaines armes classiques (CCCW) soutiennent cette initiative, de grandes puissances militaires, dont les États-Unis, la Russie et Israël, s’y opposent, arguant que le droit humanitaire existant est suffisant.

Les dirigeants de l'Onu et du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que le pape, ont tous mis en garde contre les dangers liés aux armes autonomes et se sont prononcés en faveur d’une réglementation.

"On ne devrait jamais laisser des machines décider qui vit et qui meurt sur un champ de bataille, mais c’est là la réalité dystopique qui se profile à grands pas", a déclaré Verity Coyle, de Human Rights Watch, qui prône des mesures fermes à l'égard de l'utilisation des armes autonomes.

Deux diplomates ont déclaré à Reuters que les discussions s'annonçaient difficiles. Mais, ont-ils ajouté, les États pourraient trouver un terrain d'entente pour parvenir à un compromis d'ici la fin de la semaine. Toutes les options sont sur la table, a indiqué l'un d'eux: un accord juridiquement contraignant, non contraignant ou un accord hybride combinant les deux.

RISQUE D'ERREUR

Des activistes dénoncent que les systèmes d'armes autonomes peuvent se comporter de manière imprévisible, ce qui augmente le risque d'erreurs fatales.

Anna Hehir, responsable de la gouvernance de l'IA militaire au think thank Future of Life Institute, basé aux Etats-Unis, a déclaré que les LAWS n'appartenaient plus au domaine de la science-fiction, citant des informations de presse selon lesquelles des systèmes entièrement autonomes ont été utilisés en Ukraine.

Les États-Unis privilégient des lignes directrices plutôt que des règles contraignantes concernant les LAWS, arguant que le droit international fournit déjà un cadre régissant la conduite de la guerre. Ils ont proposé un mandat de cinq ans pour mener des négociations en vue d'un accord non contraignant.

La Croix-Rouge estime que le droit humanitaire ne traite pas suffisamment les risques spécifiques liés aux armes autonomes.

Si la Russie n'a pas publiquement fait connaître sa position en amont des discussions, elle s’est déjà opposée par le passé aux propositions d’accord juridiquement contraignant. Elle prévoit d’empêcher l’Union européenne, qui participe aux négociations en tant qu’observateur, de prendre la parole, a déclaré à Reuters un haut diplomate occidental.

D'après Anna Hehir, les États-Unis et la Russie vont probablement chercher à édulcorer un quelconque accord, comme ils l'ont fait en septembre dernier avec un texte sur les armes autonomes et leur potentiel de nuisance.

Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France proposent des négociations sur un instrument dont le caractère juridiquement contraignant resterait à déterminer, a dit Verity Coyle à Reuters.

(Olivia Le Poidevin, avec la contribution d'Emma Farge)