Réunion entre les candidats du centre et de la droite: "on va y arriver", assure Larcher

Le président du Sénat Gérard Larcher le 29 janvier 2026 à Rabat, au Maroc ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )

Le président LR du Sénat Gérard Larcher a assuré jeudi être persuadé qu'il allait "arriver" à réunir les quatre candidats de la droite et du centre pour l'Élysée, malgré leurs divisions sur la primaire.

Alors qu'aucune date n'a encore été fixée à la réunion qu'a proposée samedi Gérard Larcher à Édouard Philippe (Horizons), Bruno Retailleau (LR), Gabriel Attal (Renaissance) et David Lisnard (Nouvelle Energie), "il faut se donner le temps, il faut l'organiser", a dit le président du Sénat sur BFMTV.

Mais "on va y arriver", a-t-il déclaré. "Je ne suis pas certain du succès" in fine, "mais je peux vous dire que j'ai la volonté d'y arriver."

Cette réunion doit permettre aux quatre candidats déclarés de trouver une "méthode de départage" pour aboutir à une candidature unique à la présidentielle, que ce soit par une primaire ou sur la base des sondages.

Édouard Philippe, qui, contrairement aux trois autres candidats ne cesse de dire son opposition au principe d'une primaire, s'était dit prêt dimanche à participer à une telle réunion.

Le président du Sénat a en revanche fermé la porte à une participation d'Éric Zemmour, que David Lisnard avait envisagé d'inclure dans la primaire, à ce "départage".

"Avec M. Zemmour, (...) je ne me sens aucune proximité", a avancé le ténor LR. Pour "moi, c'est non."

Les équipes de MM. Attal, Retailleau et Lisnard s'étaient accordées mardi sur de premières modalités pour une primaire: un scrutin fin janvier, une participation de deux euros et la poursuite des négociations même sans Édouard Philippe.

Elles doivent se retrouver à la fin de la semaine prochaine, après l'élection à la présidence de l'Association des maires de France (AMF), où David Lisnard, maire de Cannes, brigue un troisième mandat.

Gérard Larcher ne voit d'ailleurs "pas d'inconvénient" à ce que David Lisnard reste à la tête de l'AMF tout en étant candidat à l'Élysée.

Il s'est toutefois défendu de soutenir le maire de Cannes dans ce scrutin: "je n'ai pas de candidat", a affirmé celui qui redit ne pas envisager se présenter.

Gérard Larcher dirige à la chambre haute une majorité très large allant de la droite aux centristes, et s'était déjà impliqué de près dans le départage de la droite en 2015 et 2021, avant les deux précédentes élections présidentielles.