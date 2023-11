information fournie par So Foot • 01/11/2023 à 23:15

Réunion entre l’OM et la préfecture avant la réception de Lille

La sécurité avant tout.

Quelques jours après les graves incidents qui ont émaillé l’avant-match du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais, la sécurité est au cœur des discussions pour la venue de Lille à Marseille, ce samedi. Selon les informations de L’Equipe , une réunion entre les dirigeants olympiens et la préfecture des Bouches-du-Rhône se tiendra ce jeudi pour évoquer la sécurité autour de cette rencontre… et pour les futurs matchs au Vélodrome.…

