Réunion du "Quad" prévue mardi à Manille-sources

Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays du Dialogue quadrilatéral pour la sécurité, aussi connu sous le nom de "Quad", doivent se rencontrer mardi à Manille, aux Philippines, ont dit deux personnes au fait de la question.

Il s'agira du premier sommet du "Quad" - qui rassemble l'Australie, l'Inde, Japon et les Etats-Unis - en deux ans. L'événement se déroulera en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) qui se tiendra dans la capitale des Philippines.

"Les dirigeants devraient aborder la question de la liberté et de la fluidité des voies maritimes commerciales afin de garantir l’approvisionnement énergétique en provenance du monde entier", a dit l'une des sources. "La question des attaques contre les navires commerciaux sera très probablement abordée."

Une deuxième source, issue du gouvernement philippin et informée des préparatifs, a indiqué que les dirigeants du "Quad" devaient se réunir peu après l'arrivée du président américain Donald Trump à Manille mardi, dernier jour du sommet de l'Asean.

(Saurabh Sharma et Nestor Corrales; version française Camille Raynaud)