Un dialogue économique réunissant les représentants au Commerce des pays membres du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP, ou CPTPP en anglais), de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l'Union européenne (UE) va débuter jeudi, quelques heures après que l'administration américaine a annoncé de nouveaux taux de droits de douane ciblant 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Les ministres du Commerce des pays membres du PTPGP tiendront deux jours de discussions, auxquelles participeront plusieurs de leurs homologues des pays de l'Asean et le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic.

Parmi les pays représentés figurent plusieurs cibles des nouveaux droits de douane décidés par le président américain Donald Trump, comme notamment l'UE, le Japon ou le Vietnam, où est organisée la réunion.

Le PTPGP a été ratifié par le Japon, l'Australie, Brunei, le Canada, le Chili, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, le Vietnam et la Grande-Bretagne.

Le ministre australien du Commerce, Don Farrell a déclaré que le dialogue entre le PTPGP, l'Asean et l'UE se concentrerait sur le maintien d'un commerce ouvert et équitable, et sur le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement.

"Le niveau d'exigence élevé du PTPGP, la stabilité et la certitude comptent plus que jamais dans l'environnement commercial actuel", a-t-il dit dans un communiqué.

(Khanh Vu; version française Camille Raynaud)