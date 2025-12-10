Réunion des dirigeants européens à Berlin lundi sur l'Ukraine, selon deux diplomates

Une douzaine de dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, doivent se réunir à Berlin lundi pour discuter de la situation en Ukraine, ont déclaré à Reuters deux diplomates européens sous couvert d'anonymat.

Plus tôt dans la journée, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que de nouvelles discussions de coordination sur l'Ukraine auront lieu dans les prochains jours, sans donner plus de précisions.

L’Ukraine reste déterminée à parvenir à une solution négociée, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue croate.

Par ailleurs, l'Elysée a fait savoir mercredi qu'une réunion de la "coalition des volontaires" se tiendrait jeudi après-midi en visioconférence.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer se joindra à l'appel, a indiqué Downing Street.

