Réunion de la gauche : "il est temps qu'elle se reprenne" si elle ne veut pas disparaître, estime Olivier Faure

Si tous les responsables de gauche seront présents ou représentés pour la réunion organisée samedi à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot, tous ont des attentes et des ambitions parfois bien différentes.

Le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure, en octobre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que les sondages montrent que toute la gauche réunirait 25% des suffrages aux prochaines élections présidentielles, un sondage paru dans le JDD le week-end dernier a encore assombri le tableau, en prévoyant une déroute de tout candidat de gauche dans un hypothétique second tour face à l'extrême droite. Dans ce contexte, la réunion des dirigeants de gauche, organisée samedi 17 avril à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot, contient la promesse d'un début d'entente au sein de cette famille morcelée, mais charrie aussi des ambitions divergentes à l'approche de la présidentielle de 2022.

Yannick Jadot, qui souhaite que les responsables de gauche "se mettent d'accord pour construire le grand projet d'espérance" pour 2022, a reçu un écho positif de la plupart des formations . Tous s'accordent en effet sur la situation compliquée de leur famille politique. "Si nous y allons divisés, nous n'avons aucune chance de gagner", a souligné l'élu EELV. La réunion de samedi est "une bonne initiative, qui parle à l'ensemble de la gauche sans exclure personne", a estimé de son côté la députée européenne Aurore Lalucq auprès de l'AFP, dont le mouvement Place publique devrait être représenté par Raphaël Glucksmann.

Pour les socialistes, la réunion est "une très bonne initiative". " Il est temps que la gauche se reprenne, parce que si elle ne se reprend pas, elle va disparaître ", a averti sur franceinfo le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Les sondages, qui révèlent des scores "historiquement bas", sont "une alerte suffisante pour que chacun comprenne que si nous ne faisons pas l'effort de nous comprendre et d'expliquer aux Français qu'il y a une alternative à gauche, alors nous disparaîtrons les uns et les autres", a-t-il insisté.

Le premier secrétaire du parti socialiste estime que les Français "sont dans l'attente de quelque chose d'autre", qu'ils "ne veulent pas" d'un nouveau duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et que s'ils ne votent pas à gauche c'est "parce que quand ils la voient divisée comme elle est, ils se disent que ça n'a aucun intérêt de voter pour un candidat de gauche puisque de toute façon il ne sera pas au second tour".

La maire PS de Paris Anne Hidalgo, elle aussi candidate potentielle pour 2022, a réfléchi pour finalement dire oui. " C'est très important que l'on puisse se rassembler, travailler ensemble , offrir au pays autre chose qu'un duel Emmanuel Macron et Marine Le Pen", a plaidé sur France 2 l'édile, en pointant "l'urgence" de "s'attaquer à la question des inégalités" et "de mettre en oeuvre la transition écologique".

Le fondateur de Générations et ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a également plaidé en faveur de cette réunion . "Mettons-nous d'accord sur nos désaccords et agrégeons ce qui nous réunit. Abandonnons l'acrimonie et le ressentiment à nos adversaires communs", a-t-il plaidé dans Le Monde .

De leur côté, les Insoumis ont vite émis des doutes , leur chef Jean-Luc Mélenchon, déjà candidat pour 2022, a refusé d'être "instrumentalisé" par un "numéro de claquettes pour dire 'Plus unitaire que moi tu meurs'". Sur France Inter jeudi, le député insoumis Adrien Quatennens s'est fait l'écho de ces doutes. Selon lui, "on peut éviter des dispersions inutiles. Mais le principal problème de la gauche dans ce pays, ce n'est pas sa désunion, c'est sa faiblesse, sa capacité à faire circuler des idées nouvelles".

En voyage en Amérique du Sud, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas présent à cette réunion dont il attend un "pacte de non-agression" et se fera représenter par le député Eric Coquerel. Une absence fustigée par Olivier Faure. "Contrairement à la formule, un seul être vous manque et tout n'est pas dépeuplé", a raillé le premier secrétaire du PS. "Il aurait été bien qu'il soit là. Il ne sera pas là, j'en prends acte et je souhaite de toute façon que la gauche se retrouve", a-t-il ajouté.

Fabien Roussel, le candidat annoncé du PC à la présidentielle sera dans sa circonscription samedi, mais représenté, par Ian Brossat, adjoint à la Mairie de Paris. " Les communistes sont attachés au dialogue mais j'ai prévenu Yannick, nous ne participerons pas à une primaire" de la gauche et des écologistes .

L'initiative de Yannick Jadot a aussi créé des tensions au sein de son propre parti , ce qui n'augure pas d'un débouché ambitieux samedi. Le secrétaire national Julien Bayou a rappelé que les écologistes désigneraient leur candidat lors de la primaire de septembre. "Yannick est dans une démarche personnelle de promotion de sa candidature", tacle l'ancien chef David Cormand, qui n'attend rien de la "mise en scène" de samedi. Pour l'entourage d'Eric Piolle, le maire écolo de Grenoble également sur les rangs de la primaire, "la gauche se meurt de ne pas discuter avec la société civile", or "ce côté collectif est totalement absent de l'initiative de Jadot".