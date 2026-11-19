Réunion de la "Coalition des volontaires" prévue jeudi à Berlin

Les principaux alliés européens de l'Ukraine prévoient de manifester jeudi leur soutien à Kyiv lors d'une réunion à Berlin à laquelle participeront également les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Les pays de la "Coalition des volontaires" soutenant l'Ukraine se réunissent alors que l'Europe a insisté pour être incluse dans les négociations visant à mettre fin à la guerre.

Donald Trump doit rencontrer jeudi en Chine le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping pour une réunion trilatérale .

Des responsables américains ont déclaré que Donald Trump ne devrait pas soulever la question de la guerre en Ukraine lors de la réunion trilatérale, mais locataire de la Maison blanche a laissé entendre qu'il pourrait aborder le sujet.

Des responsables américains et russes ont déclaré que le président américain pourrait également rencontrer Vladimir Poutine seul à seul.

La réunion prévue à Shenzhen a ravivé les craintes en Europe que des décisions concernant la guerre en Ukraine et l'avenir du continent ne soient prises sans la participation des Européens.

Des responsables allemands ont déclaré que la réunion qui se tiendra à Berlin serait axée sur la réaffirmation d'un engagement en faveur de garanties de sécurité solides pour l'Ukraine qui seraient juridiquement contraignantes- et qui entreraient en vigueur après un cessez-le-feu.

Le choix de cette date vise à permettre aux alliés européens de l'Ukraine d'apporter une réponse rapide et commune à toute annonce émanant de Shenzhen, ont-ils précisé.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que cette réunion serait l'occasion de discuter des négociations avec Steve Witkoff et Jared Kushner et d’obtenir des détails sur les entretiens de Donald Trump en Chine.

"L'Ukraine affirme clairement son désir de paix, et nous travaillons toujours de manière constructive", a dit Volodimir Zelensky.

(Avec Dan Flynn à Kyiv; version française Camille Raynaud)