Réunion de crise et bus climatisés pour des milliers de scouts victimes de la chaleur en Corée du Sud

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol lors de la cérémonie d'ouverture du 25e Jamboree Scout Mondial à Saemangeum au sud-ouest de Séoul le 2 août 2023 ( South Korean Presidential Office / Handout )

La présidence sud-coréenne a convoqué vendredi une réunion d'urgence du gouvernement et a ordonné le déploiement d'autobus climatisés et de camions frigorifiques pour venir au secours de milliers de scouts victimes de la chaleur accablante pendant leur "jamboree" géant.

La Péninsule coréenne subit actuellement une vague de chaleur humide, avec des températures quotidiennes de l'ordre de 35 degrés, ce qui a entraîné le déclenchement de l'alerte maximale à la canicule.

Cet événement météorologique survient au moment où quelque 43.000 personnes provenant du monde entier participent au Jamboree Scout Mondial, le plus grand camp annuel organisé par le mouvement scout, qui a lieu cette année dans la province de Jeolla, dans le nord de la Corée du Sud.

Selon les autorités locales et les organisateurs, environ 600 participants ont été victimes de coups de chaleur ou d'autres maux liés aux températures torrides. Le gouvernement sud-coréen a dépêché sur place des médecins et des infirmiers militaires.

Les médias locaux ont qualifié la situation de "honte nationale", vu le temps dont a disposé pays pour préparer ce gigantesque rassemblement estival.

Le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a ordonné l'envoi d'un nombre illimité d'autobus climatisés, où les scouts pourront temporairement se réfugier, et de camions frigorigiques chargés d'eau glacée, a indiqué sa porte-parole, Kim Eun-hye.

Une réunion d'urgence du conseil des ministres devrait par ailleurs approuver une aide d'urgence de 6 milliards de wons (4,6 millions de dollars) pour faire face à la crise.

L'armée américaine a pour sa part proposé d'héberger environ 600 scouts américains à Camp Humphreys, une grande base militaire à Pyeongtaek, au sud de Séoul.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont comparé la situation au jeu de vie ou de mort de la fameuse série télévisée sud-coréenne "Squid Game".

"Un salut aux scouts du monde entier qui arrivent au K-Survival Game", a ironisé l'un d'entre eux sur Twitter, rebaptisé X, au-dessus d'une image de costumes roses dans le style de "Squid Game".

Le Mouvement scout mondial a reconnu vendredi qu'une "vague extrême de chaleur et d'humidité" avait entraîné des "conditions difficiles" pour les jeunes participant au jamboree.

"Nous partageons vos inquiétudes et travaillons en étroite collaboration avec les organisateurs et le gouvernement coréen pour garantir un jamboree sûr, sain et amusant pour tous", a-t-il écrit sur X.