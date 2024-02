information fournie par So Foot • 05/02/2024 à 17:37

Réunion de crise à Marseille après la défaite face à Lyon

Une réunion presque hebdomadaire à ce rythme.

Après une nouvelle déception en Ligue 1 face à l’Olympique lyonnais (1-0), une nouvelle réunion de crise a été organisée ce lundi entre staff, joueurs et dirigeants phocéens. Selon les informations de RMC, cette causerie a été lancée à l’initiative de Pablo Longoria et Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien tenait à ce que le club reste soudé et puisse se dire des vérités, souhaitant connaître le ressenti des joueurs à son égard. « Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le-nous ! », aurait lâché le coach italien.…

